Історично низькі запаси газу ускладнюють виконання спеціальних обов’язків «Нафтогазу» – DiXi Group

Мінімальні запаси газу ставлять під загрозу стабільність постачання для пільгових споживачів – Ніцович

Україна завершує опалювальний сезон із мінімальними запасами газу у підземних сховищах, що створює ризики для стабільного постачання ресурсу в майбутньому. Водночас «Нафтогаз», на який покладені спеціальні обов’язки (ПСО) з постачання газу для пільгових категорій споживачів, стикається з фінансовими труднощами через необхідність термінового імпорту за високими цінами. Про це заявив директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

«Україна вийде з опалювального сезону з історично мінімальним рівнем газу у сховищах. Входження в сезон закачування із вичерпаними запасами створює необхідність поповнювати їх швидшими темпами», – наголосив експерт.

Він зазначив, що дефіцит запасів ускладнить виконання «Нафтогазом» спеціальних обов’язків, оскільки компанії доведеться закуповувати імпортний газ на спотовому ринку, де ціни значно вищі за внутрішні тарифи.

«Якщо імпорт відбувається незаплановано, це означає термінові закупівлі на спотовому [терміновому] ринку в ЄС за значно вищими цінами. Своєю чергою це збільшує фінансове навантаження на кінцевих споживачів та погіршує фінансовий стан «Нафтогазу» як суб’єкта, на якого покладено низку спеціальних обов’язків із постачання газу за регульованими цінами», – пояснив Ніцович.

Нагадаємо, член правління НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що зменшення внутрішнього видобутку та зростаюча залежність від імпорту потребує термінового перегляду підходів до управління запасами газу та механізму ПСО.