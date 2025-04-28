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Корецький став новим головою правління «Нафтогазу» – Forbes

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Корецький став новим головою правління «Нафтогазу» – Forbes
З листопада 2022 року Корецький очолює ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафту»
фото: Facebook/Сергій Корецький

У фіналі відбору нового голови правління компанії опинилися Сергій Корецький та Олег Прохоренко

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради 28 квітня. До фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування».

Корецький – український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів. Він очолює найбільшу нафтовидобувну компанію країни ПАТ «Укрнафта», а також «Укртатнафту» з листопада 2022 року.

У 2023 році компанія збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3%, до 1,4 млн тонн, та видобуток газу на 6%, до 1,1 млрд кубометрів.

Бізнесмен починав професійну діяльність молодшим аналітиком ГК «Континіум» (з 1999 р.), піднявшись до генерального директора керуючої компанії ГК «Континіум» (з 2007 р.). Починаючи з 2013 р. розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО. У тому ж році став молодшим партнером компанії WOG. З 2018 році займався власною справою.

Нагадаємо, у грудні наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала виконуючим обов’язки голови правління компанії фінансового директора Романа Чумака.

Чумак є членом правління «Нафтогазу» із вересня 2021 року. Відповідає за налагодження взаємовідносин підприємств групи «Нафтогаз» з банками та фінансовими установами, залученням фінансування на вітчизняному та міжнародних фінансових ринках, короткостроковим плануванням та балансуванням ліквідності групи, здійснення операцій з цінними паперами та іншими казначейськими операціями групи.

Загалом у «Нафтогазі» Чумак працює понад 19 років. До цього працював у великих банківських установах та приватному бізнесі. Вищу освіту здобув у Київському державному торгівельно-економічному університеті, має ступінь кандидата економічних наук.

Раніше повідомлялося, що група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

До слова, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

Водночас, за офіційною оцінкою НАК «Нафтогаз України», обсяг потреби в імпорті становить 4,6 млрд м³. Макогон зазначив, що навіть у такому варіанті закупівля обійдеться державі до 3 млрд дол., тоді як наявного фінансування наразі вистачає лише на покриття приблизно 0,4 млрд м³.

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Теги: Нафтогаз України

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