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Ринок газу потрібно відновлювати – заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ринок газу потрібно відновлювати – заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»
Треба переходити до ринкових цін – це допоможе збалансувати ринок – членкиня наглядової ради «Нафтогазу»
фото: depositphotos.com

У «Нафтогазі» визнали необхідність повернення до конкуренції на ринку газу

Для збалансування ринку природного газу в Україні необхідно повертатися до ринкової моделі з конкуренцією постачальників та прозорим ціноутворенням. Таку думку висловила заступниця голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталя Бойко під час онлайн дискусії про український газовий сектор. 

«Я точно вважаю, що треба переходити до ринкових цін. І я думаю, що «Нафтогазу» би це точно допомогло і загалом допомогло збалансувати ринок», – заявила Бойко.

За її словами, попри нинішній високий рівень платіжної дисципліни, питання розвитку ринку та впливу ринкових змін на споживачів залишаються відкритими. Вона підкреслила, що досі не має однозначної відповіді, як побудувати ефективну ринкову модель в умовах, коли держава є фактично монополістом. 

«Я досі внутрішньо не маю відповіді, а я багато над цим думаю, і я часто дискутую про це з колегами, як зробити ринок в умовах, коли держава є монополістом всієї бази споживачів, є постачальником всієї бази споживачів, і є постачальником навіть останньої надії», – визнала Бойко.

Вона також нагадала про досвід запуску ринку у 2015-2016 роках і наголосила на важливості конкуренції: «Запуск ринку газу, який відбувався у 2015-2016 році, був моїм найулюбленішим періодом роботи з «Нафтогазом». Енергія, коли ви боретесь за споживача, енергія, коли ви вибудовуєте ринок, починає зростати конкуренція».

Водночас, Бойко зазначила, що, навіть за умови функціонування ринку, потреба в зовнішньому фінансуванні залишиться: «Ми все одно б залучали кредитування.Питання в тому, на яких умовах, на які строки, на реалізацію яких проєктів».

На її думку, необхідно готуватись до повернення конкурентного середовища: «Ринок точно потрібен. Питання насправді, як і коли?» – сказала вона. 

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що стратегія «Нафтогазу» потребує перегляду в умовах газового дефіциту.

Теги: Нафтогаз України ринок держава електроенергія енергетика

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