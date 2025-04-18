Комерційна стратегія «Нафтогазу» потребує перегляду в умовах газового дефіциту – Центр Разумкова
Без зміни комерційної стратегії «Нафтогазу» та моделі ринку газу подолати виклики наступної зими не вдасться – Омельченко
Україна не зможе накопичити достатні обсяги газу до зими без термінового перегляду моделі газового ринку. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«На жаль, в нас зараз така склалася ситуація, що ми не маємо можливості купити, лише заповнювати газом власного видобутку», – наголосив експерт.
За його словами, цьому сприяють два фактори – наслідки російських обстрілів і вкрай низький рівень газу в підземних сховищах після зими.
«Перший фактор – це велика руйнація об'єктів газовидобутку. Десь у нас скоротився видобуток після ударів рашистів на 40%, але зараз десь на 40-50% вже відновився газовидобуток за інформацією компанії НАК «Нафтогаз України», – розповів Омельченко.
Другий фактор – критичний дефіцит у сховищах.
«Звичайні роки у нас після опалювального сезону залишалося в підземних сховищах понад 3,5 мільярди кубічних метрів. То в цьому році залишилося там 700-800 мільйонів кубічних метрів. І це теж серйозна проблема», – зазначив він.
Для того, щоб уникнути кризи наступного опалювального сезону, Україна має вже зараз щодня імпортувати близько 25 млн кубометрів газу.
«Це потрібно щодоби імпортувати, вже починаючи з сьогоднішнього дня, близько 25 мільйонів кубічних метрів, а також знайти десь 2 мільярди євро», – пояснив Омельченко.
Водночас, за його словами, «Нафтогаз» не має достатніх фінансових ресурсів: «Знайшли тільки на сьогодні 400 мільйонів євро – це Норвезький фонд і ЄБРР. Де знайти інші гроші, поки що невідомо».
Експерт вважає, що поточна модель ринку себе вичерпала, адже покладає всю відповідальність за імпорт газу лише на одного гравця.
«Мені здається, тут потрібно міняти і комерційну стратегію НАК «Нафтогазу», а також змінювати модель ринку природного газу, для того, щоб підключалися для виконання цього важливого завдання не тільки компанія «Нафтогаз», а також і великі споживачі природного газу, і трейдери, і українські трейдери, і міжнародні трейдери, і біржі», – вважає Омельченко.
Нагадаємо, ексміністерка енергетики Ольга Буславець заявила, що інвестори не готові вкладати в український газовидобуток, якщо не буде зрозумілих правил гри, захисту капіталу та прозорої цінової політики, наближеної до умов на європейських ринках.
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