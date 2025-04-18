Комерційна стратегія «Нафтогазу» потребує перегляду в умовах газового дефіциту – Центр Разумкова

Для того, щоб уникнути кризи наступного опалювального сезону, Україна має вже зараз щодня імпортувати близько 25 млн кубометрів газу

Без зміни комерційної стратегії «Нафтогазу» та моделі ринку газу подолати виклики наступної зими не вдасться – Омельченко

Україна не зможе накопичити достатні обсяги газу до зими без термінового перегляду моделі газового ринку. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«На жаль, в нас зараз така склалася ситуація, що ми не маємо можливості купити, лише заповнювати газом власного видобутку», – наголосив експерт.

За його словами, цьому сприяють два фактори – наслідки російських обстрілів і вкрай низький рівень газу в підземних сховищах після зими.

«Перший фактор – це велика руйнація об'єктів газовидобутку. Десь у нас скоротився видобуток після ударів рашистів на 40%, але зараз десь на 40-50% вже відновився газовидобуток за інформацією компанії НАК «Нафтогаз України», – розповів Омельченко.

Другий фактор – критичний дефіцит у сховищах.

«Звичайні роки у нас після опалювального сезону залишалося в підземних сховищах понад 3,5 мільярди кубічних метрів. То в цьому році залишилося там 700-800 мільйонів кубічних метрів. І це теж серйозна проблема», – зазначив він.

Для того, щоб уникнути кризи наступного опалювального сезону, Україна має вже зараз щодня імпортувати близько 25 млн кубометрів газу.

«Це потрібно щодоби імпортувати, вже починаючи з сьогоднішнього дня, близько 25 мільйонів кубічних метрів, а також знайти десь 2 мільярди євро», – пояснив Омельченко.

Водночас, за його словами, «Нафтогаз» не має достатніх фінансових ресурсів: «Знайшли тільки на сьогодні 400 мільйонів євро – це Норвезький фонд і ЄБРР. Де знайти інші гроші, поки що невідомо».

Експерт вважає, що поточна модель ринку себе вичерпала, адже покладає всю відповідальність за імпорт газу лише на одного гравця.

«Мені здається, тут потрібно міняти і комерційну стратегію НАК «Нафтогазу», а також змінювати модель ринку природного газу, для того, щоб підключалися для виконання цього важливого завдання не тільки компанія «Нафтогаз», а також і великі споживачі природного газу, і трейдери, і українські трейдери, і міжнародні трейдери, і біржі», – вважає Омельченко.

Нагадаємо, ексміністерка енергетики Ольга Буславець заявила, що інвестори не готові вкладати в український газовидобуток, якщо не буде зрозумілих правил гри, захисту капіталу та прозорої цінової політики, наближеної до умов на європейських ринках.