Наглядова рада Центренерго звільнила генерального директора

Юрія Власенка Кабмін призначив в.о. генерального директора державної енергогенеруючої компанії Центренерго у лютому 2021 року

Власенко очолював Центренерго, як антикризовий менеджер

Наглядова рада Центренерго звільнила з посади в.о. генерального директора Юрія Власенка згідно з поданою ним заявою про звільнення за власним бажанням. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Юрій Власенко очолював Центренерго, як антикризовий менеджер, з лютого 2021 року, коли відбулася зміна керівництва компанії, йдеться в повідомленні.

У наглядовій раді зазначають, що Власенко почав трансформацію Центренерго в прозору системну компанію. За шість місяців його роботи вдалося налагодити ефективну систему продажу електроенергії на Українській енергетичній біржі.

Новим в.о. гендиректора Центренерго наглядова рада призначила Віталія Довгаля, який займав посаду члена дирекції компанії з лютого поточного року.

У Довгаля понад 20 років досвіду управління підприємствами паливно-енергетичної галузі – на посадах директора, генерального директора та головного інженера.

Трудову діяльність розпочав у 1999 році на шахті Перевальська ДХК «Луганськвугілля» начальником дільниці. Має багаторічний досвід роботи на керівних посадах на підприємствах ДП «Мирноградвугілля», ДП «Національна вугільна компанія, керуюча компанія «Група Садова» та інші.

ПАТ «Центренерго» – державна енергетична компанія, яка займається виробництвом і постачанням електроенергії. Частка компанії в загальному обсязі виробленої в Україні електроенергії становить 8%. До складу компанії входять три теплові електростанції – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Центренерго завершило 2020 рік із прибутком розміром 50 млн грн проти 2 млрд грн збитку за 2019 рік.