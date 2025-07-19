Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Найбільший український енергохолдинг заявив про великі плани на Європу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Найбільший український енергохолдинг заявив про великі плани на Європу
ДТЕК побудував першу за 10 років вітрову електростанцію в Румунії
фото: dtek.com

ДТЕК прагне увійти до «Ліги чемпіонів» європейської енергетики – гендиректор Тімченко

ДТЕК планує увійти до «Ліги чемпіонів» європейської енергетики – гендиректор Тімченко Компанія ДТЕК прагне стати учасником «Ліги чемпіонів» європейської енергетики. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Forbes. 

«Моя мета – щоб ДТЕК став учасником «Ліги чемпіонів» – однією з провідних європейських енергокомпаній. Бути партнерами провідних європейських компаній – це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація та спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилася на наш план. І ми точно його досягнемо», – сказав він.

Тімченко розповів, що нещодавно ДТЕК побудував першу за 10 років вітрову електростанцію в Румунії.

«Це був несподіваний успіх у нових умовах. Цей проєкт став для мене бенчмарком і довів: ДТЕК може успішно працювати не лише в Україні. І цей шлях продовжиться: за п’ять років частка Європейського Союзу та України у структурі доходів ДТЕК суттєво відрізнятиметься від нинішньої», – наголосив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова разом з провідним виробником систем накопичення енергії компанією Fluence побудують найбільшу в Україні систему накопичення енергії потужністю у 200 МВт.

Читайте також:

Теги: ДТЕК енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тімченко пояснив, що «зелена» енергетика корисна не тільки в контексті клімату, а також з точки зору енергетичної безпеки
ДТЕК працює над будівництвом нових ВЕС на 1150 МВт – CEO компанії Тімченко
Вчора, 17:29
На Дніпропетровщині з 7 по 13 липня енергетики змогли повернути електропостачання у 56,6 тисяч домівок
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
14 липня, 17:51
ДТЕК оновив логотип до 20-ї річниці компанії
ДТЕК оновив логотип до 20-ї річниці компанії
7 липня, 22:13
За 20 років теплова генерація компанії виробила 500 млрд кВт/годин електричної енергії
Компанії ДТЕК виповнюється 20 років
6 липня, 15:30
ДТЕК зайняв 5 місце у рейтингу найкращих роботодавців в Україні
Названо найкращого роботодавця в галузі енергетики
5 липня, 15:05
ДТЕК отримав відзнаку в номінації «Найкраща програма підтримки ветеранів»
ДТЕК визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів новини компаній
4 липня, 12:18
За день ДТЕК повернув світло майже 20 тисячам родин після ворожих атак
За день ДТЕК повернув світло майже 20 тисячам родин після ворожих атак
2 липня, 17:08
Мешканців просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей
Відключення світла на Київщині: де заплановані знеструмлення 26 та 27 червня
26 червня, 11:01
Внаслідок обстрілу постраждали електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів
Під час нічної масованої атаки росіяни пошкодили столичні електромережі
23 червня, 12:47

Економіка

Найбільший український енергохолдинг заявив про великі плани на Європу
Найбільший український енергохолдинг заявив про великі плани на Європу
За пів року ДТЕК інвестував 4 млрд грн у ремонти ТЕС
За пів року ДТЕК інвестував 4 млрд грн у ремонти ТЕС
ЄБА закликала Кулебу включити видатки на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» до бюджету на 2026 рік: проблема критична
ЄБА закликала Кулебу включити видатки на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» до бюджету на 2026 рік: проблема критична
Запаси газу в українських сховищах перевищили 9 млрд кубометрів
Запаси газу в українських сховищах перевищили 9 млрд кубометрів
Нацбанк представив нову стратегію розвитку іпотеки: перелік змін
Нацбанк представив нову стратегію розвитку іпотеки: перелік змін
Е-Акциз: Україна змінює маркування алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет
Е-Акциз: Україна змінює маркування алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
3689
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2849
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2410
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей
2331
Найвитриваліший міністр. Феномен Михайла Федорова

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua