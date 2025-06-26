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Відключення світла на Київщині: де заплановані знеструмлення 26 та 27 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відключення світла на Київщині: де заплановані знеструмлення 26 та 27 червня
Мешканців просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей
фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі

Світла не буде протягом дня 26 та 27 червня у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах

ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили про необхідність проведення регламентних робіт на електромережах, що потребують знеструмлення. Протягом дня 26 та 27 червня світла не буде у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, у четвер, 26 червня, роботи відбудуться у Бучанському районі. За інформацією Бучанської міської ради, з 8:00 до 20:00 не буде світла у:

  • Гаврилівці: вул. Свято-Троїцька, 58.
  • Тарасівщині: вул. Шевченка.

Того ж дня, 26 червня, профілактичні роботи заплановані у Броварському районі, зокрема, в межах Баришівської селищної територіальної громади.

За інформацією Баришівської селищної ради, 25 червня з 9:00 до 19:00 без світла залишаться:

  • село Паришків: вул. Солов’їна, Голосіївська, Київська, Нова.
  • село Рудницьке: вул. Будівельників, Веселкова, пров. Веселковий, Щастя, Гайова, Максима Капиці, Дружби, Сонячна, Зарічанська, Київська, Миру, Церковна, Шевченка.
  • село Лук'янівка: вул. Будівельна, Весняна, Віктора Бондаря, Дениса Котенка, Дмитра Кириченка, Київська, Космонавтів, Кошівська, Лісний, Миру, Паришівська, пров. Парковий, Сонячний, вул. Садова, Центральна, Чернігівська.

26 та 27 червня з 09:00 до 19:00 без світла буде:

  • село Паришків – вул. Солов’їна, Голосіївська, Київська, Нова.

У п’ятницю, 27 червня, відключення електроенергії торкнуться Вишгородського району. Вони будуть менш тривалими – з 10:00 до 16:00, але охоплять значну кількість вулиць у таких населених пунктах:

  • Старі Петрівці: вул. Благодатна, Бузкова, Букаєвиця, В.Стуса, ім. І.Д.Бондаренка, Виноградна, Калнишевського Гетьмана, Короткевича, Молодіжна, Покровська, Промислова, Сагайдачного, Сонячна, Чигрина.
  • Нові Петрівці: вул. Богдана Хмельницького, Веселкова, Виноградна, Вишнева, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Затишна, Колоскова, Лілейна, Лісова, Львівська, Межигірська, Молодіжна, Преображенська, Сумська, Черкаська, Яблунева, Ягідна.

Мешканців просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей.

Нагадаємо, відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла

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