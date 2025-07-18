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ДТЕК працює над будівництвом нових ВЕС на 1150 МВт – CEO компанії Тімченко

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ДТЕК працює над будівництвом нових ВЕС на 1150 МВт – CEO компанії Тімченко
Тімченко пояснив, що «зелена» енергетика корисна не тільки в контексті клімату, а також з точки зору енергетичної безпеки
фото: depositphotos.com

Зараз ДТЕК реалізує нові ВЕС на 1150 МВт – CEO компанії Тімченко

Компанія ДТЕК працює над будівництвом нових вітроелектростанцій з загальною потужністю в 1150 МВт. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Forbes. 

«Зараз ми будуємо наземні вітрові станції потужністю 500 МВт – таких масштабів у Європі немає. Також готуємо проєкт на Полтавщині потужністю 650 МВт», – розповів він.

Тімченко пояснив, що «зелена» енергетика корисна не тільки в контексті клімату, а також з точки зору енергетичної безпеки.

«Після атак на ТЕС ми бачимо, що сонячні та вітрові станції є більш стійкими до загроз, тож їхня роль в енергобезпеці критично важлива», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова інвестує 450 мільйонів євро в будівництво Тилігульської вітроелектростанції на Миколаївщині.

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Теги: ДТЕК енергетика

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