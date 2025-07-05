Названо найкращого роботодавця в галузі енергетики

ДТЕК зайняв 5 місце у рейтингу найкращих роботодавців в Україні

До топ-10 рейтингу кращих роботодавців увійшла єдина компанія з енергетичного сектору

Компанію ДТЕК визнано найкращим роботодавцем в енергетичній галузі. Про це свідчить рейтинг «Топ-100. Рейтинги найбільших».

Відповідно до нього ДТЕК зайняв 5 місце в рейтингу найкращих роботодавців в Україні. Це єдина енергетична компанія, яка увійшла в топ-10 рейтингу кращих роботодавців.

Зазначається, що одним з факторів визнання компанії стала її програма з підтримки ветеранів, яка також була визнана найкращою.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.