Названо найкращого роботодавця в галузі енергетики
До топ-10 рейтингу кращих роботодавців увійшла єдина компанія з енергетичного сектору
Компанію ДТЕК визнано найкращим роботодавцем в енергетичній галузі. Про це свідчить рейтинг «Топ-100. Рейтинги найбільших».
Відповідно до нього ДТЕК зайняв 5 місце в рейтингу найкращих роботодавців в Україні. Це єдина енергетична компанія, яка увійшла в топ-10 рейтингу кращих роботодавців.
Зазначається, що одним з факторів визнання компанії стала її програма з підтримки ветеранів, яка також була визнана найкращою.
Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.