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Названо найкращого роботодавця в галузі енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Названо найкращого роботодавця в галузі енергетики
ДТЕК зайняв 5 місце у рейтингу найкращих роботодавців в Україні
фото: dtek.com

До топ-10 рейтингу кращих роботодавців увійшла єдина компанія з енергетичного сектору

Компанію ДТЕК визнано найкращим роботодавцем в енергетичній галузі. Про це свідчить рейтинг «Топ-100. Рейтинги найбільших».

Відповідно до нього ДТЕК зайняв 5 місце в рейтингу найкращих роботодавців в Україні. Це єдина енергетична компанія, яка увійшла в топ-10 рейтингу кращих роботодавців.

Зазначається, що одним з факторів визнання компанії стала її програма з підтримки ветеранів, яка також була визнана найкращою.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.

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Теги: рейтинг ДТЕК енергетика

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