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Нацбанк випустив памʼятні монети номіналом 5 грн

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Нацбанк випустив памʼятні монети номіналом 5 грн
Нацбанк увів в обіг нові монети. Одна з серій присвячена діячам Розстріляного відродження
скріншот: facebook.com/pyshnyy

Перші монети серії присвячені Миколі Хвильовому та Юліану Шполу – діячам Розстріляного відродження

Національний банк України ввів в обіг нові памʼятні монети номіналом 5 гривень. Вони започатковують нову серію, присвячену митцям і письменникам Розстріляного відродження. Про це йдеться у дописі голови Національного банку Андрія Пишного у Facebook, передає «Главком».

На аверсі обох монет розміщено стилізований напис «Слово» – таку назву мав будинок літераторів у Харкові, що став осередком української інтелектуальної еліти. Всередині літер – паростки пшениці як символ знищеного покоління. Також використано кольоровий друк: червона крапля крові стікає з напису.

На реверсі монети, присвяченої Миколі Хвильовому (справжнє імʼя Микола Фітільов - «Главком»), зображено стилізований портрет письменника: його обличчя ув’язнене серед кам’яних плит, які символізують спроби радянської влади стерти памʼять про нього. На монеті також зазначені псевдонім та роки життя – 1893–1933.

Юліан Шпол (справжнє імʼя Михайло Яловий - «Главком») представлений на іншій монеті. Його портрет виглядає так, ніби ушкоджений корозією. На реверсі також зазначені обидва імені та роки життя – 1895–1937.

Голова Нацбанку наголосив на символічності запуску нової серії: «Перші монети, присвячені Миколі Хвильовому та Юліану Шполі. Їхні ідеї яскраво спалахували у словах, у стилі, в новаторстві. Вони хотіли, щоб Україна заговорила на повен голос. І це не просто імена. Це – совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, – вироком».

Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову серію пам’ятних монет, присвячену митцям Розстріляного відродження
Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову серію пам’ятних монет, присвячену митцям Розстріляного відродження
фото: Facebook-сторінка Андрія Пишного

Андрій Пишний зазначив, що монети нагадують: що кожне забуте ім’я – це розірвана нитка нашої культури.

«Представники Розстріляного відродження – це ще одне підтвердження того, яку трагічну ціну платить Україна вже не одне десятиліття. І сьогодні ми кажемо: слово має значення. Бо саме слово тримає памʼять, формує ідентичність і дає голос тим, кого хотіли змусити мовчати», – заявив Андрій Пишний.

Обидві монети – «Микола Хвильовий» та «Юліан Шпол» – виготовлені з нейзильберу, мають номінал 5 гривень, масу в чистоті 35 грамів і вийшли категорією карбування «спеціальний анциркулейтед». Їхній тираж – до 75 тисяч штук кожної. Монети введені в обіг у червні 2025 року.

Тираж випуску памʼятних монет Національного банку України на 2025 рік
Тираж випуску памʼятних монет Національного банку України на 2025 рік
скріншот: НБУ

Також у повідомленні НБУ зазначається, що у червні з’являться дві нові пам’ятні монети номіналом 5 гривень, які стануть частиною двох серій – «Українська спадщина» та «Збройні сили України». Вони мають назви «Опішнянська кераміка» та «Українська бавовна. САУ «Богдана».  Їхній тираж – до 75 тисяч штук кожної.

В червні вийдуть дві нові пам’ятні монети номіналом 5 гривень – «Опішнянська кераміка» та «Українська бавовна. САУ «Богдана»
В червні вийдуть дві нові пам’ятні монети номіналом 5 гривень – «Опішнянська кераміка» та «Українська бавовна. САУ «Богдана»
фото: НБУ

Раніше «Главком» повідомляв, що Національний банк України продає пам’ятну золоту монету номіналом 200 грн, присвячену Тарасу Шевченку. Вона наявна в інтернет-магазині Нацбанку.

Також «Главком»  інформував, що українці, які ще не позбулися монет 25 копійок, можуть отримати тисячі гривень.

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Теги: економіка гроші Україна НБУ

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