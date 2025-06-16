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Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують
Вартість монети складає 80 828 грн
фото: НБУ

Монета виготовлена зі сплаву золота 900 проби та важить 15,5 г

Національний банк України розпочав продаж особливої пам’ятної золотої монети номіналом 200 грн, присвяченої Тарасу Шевченку. Вона вже з'явилась в інтернет-магазині Нацбанку, передає «Главком».

Монета виготовлена зі сплаву золота 900 проби та важить 15,5 г. Її офіційна вартість складає 80 828 грн. Колекційний випуск є суворо обмеженим – в обіг запущено лише 711 екземплярів, а в одні руки дозволено придбати не більше чотирьох монет.

Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують фото 1

Дизайн монети поєднує історичні й культурні мотиви. На аверсі зображено малий Державний Герб України, декоративні елементи з калини, номінал та рік карбування – 1996. Реверс прикрашено портретом Тараса Шевченка, його факсимільним підписом, а також сценою з «Кобзарем»: біля хати сидить сліпий музикант із хлопчиком, що уособлює тему передачі знань і культури наступним поколінням.

Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують фото 2

Фахівці відзначають високу художню цінність та інвестиційну привабливість цієї монети, особливо з огляду на лімітовану кількість доступних примірників.

Нагадаємо, раніше Національний банк України випустив в обіг нову пам'ятну монету «Великодня радість. Писанка», яка має форму традиційної української писанки. 

Також Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету під назвою «Тримаймо стрій!». Монета присвячена незламності українських військових, які боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках фронту.

 

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Теги: НБУ монета Тарас Шевченко

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