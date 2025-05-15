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За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень
фото з відкритих джерел

Особливу цінність серед 25-копійчаних монет становлять ті, що мають певні відмінності у штампах або рідкісні дефекти карбування

Українці, які ще не позбулися монет 25 копійок, можуть отримати тисячі гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівців ресурсу «Монети-ягідки».

Особливу цінність серед 25-копійчаних монет становлять ті, що мають певні відмінності у штампах або рідкісні дефекти карбування.

Основними критеріями цінності є:

  • рік випуску – деякі роки випуску мали обмежений тираж, що робить ці монети рідкісними;
  • різновиди штампів аверсу та реверсу. Існують різні комбінації штампів лицьового та зворотного боків, деякі з яких є вкрай рідкісними;
  • дефекти карбування. Виробничі помилки, такі як зсуви, подвійні удари, непрокарбування, перевертання елементів, можуть значно збільшити вартість монети.

Розпізнати таку монету можна за:

  • товстим середнім зубом тризуба;
  • відсутністю черешків у гронах №4 та 8;
  • подвійним ударом (двічі відкарбоване зображення);
  • зсувом зображення (неправильне розташування елементів);
  • перевернутим гербом;
  • непрокарбуваними елементами.

За скільки можна продати монети 25 копійок?

Ціна за екземпляри з дефектами може сягати 20 тис. грн і більше, залежно від рідкісності та вираженості дефекту.

Ціна за 25 копійок 1992 року може коливатися від 4 до 8 тис. грн і вище, залежно від стану.

За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень фото 1

Монету 1995 року можна продати за ціною від тисячі до 1 800 грн. Втім, зазначається, вона є рідкісною, а тому знайти таку монету непросто.

За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень фото 2

25 копійок 2001 року продають за 1 000 – 2 500 грн. Монета зазвичай продається в банківській запайці або спеціальному захисному холдері.

За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень фото 3

На нумізматичних аукціонах ціна на 25 копійок 2003 року може становити від 4000 до 7 000 гривень, а окремі екземпляри можуть коштувати й дорожче.

За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень фото 4

Продати монети України можна через інтернет аукціони нумізматів, групи в соцмережах та месенджерах, сайти для продажів монет.

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Теги: гроші українці монета

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