За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень
Особливу цінність серед 25-копійчаних монет становлять ті, що мають певні відмінності у штампах або рідкісні дефекти карбування
Українці, які ще не позбулися монет 25 копійок, можуть отримати тисячі гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівців ресурсу «Монети-ягідки».
Особливу цінність серед 25-копійчаних монет становлять ті, що мають певні відмінності у штампах або рідкісні дефекти карбування.
Основними критеріями цінності є:
- рік випуску – деякі роки випуску мали обмежений тираж, що робить ці монети рідкісними;
- різновиди штампів аверсу та реверсу. Існують різні комбінації штампів лицьового та зворотного боків, деякі з яких є вкрай рідкісними;
- дефекти карбування. Виробничі помилки, такі як зсуви, подвійні удари, непрокарбування, перевертання елементів, можуть значно збільшити вартість монети.
Розпізнати таку монету можна за:
- товстим середнім зубом тризуба;
- відсутністю черешків у гронах №4 та 8;
- подвійним ударом (двічі відкарбоване зображення);
- зсувом зображення (неправильне розташування елементів);
- перевернутим гербом;
- непрокарбуваними елементами.
За скільки можна продати монети 25 копійок?
Ціна за екземпляри з дефектами може сягати 20 тис. грн і більше, залежно від рідкісності та вираженості дефекту.
Ціна за 25 копійок 1992 року може коливатися від 4 до 8 тис. грн і вище, залежно від стану.
Монету 1995 року можна продати за ціною від тисячі до 1 800 грн. Втім, зазначається, вона є рідкісною, а тому знайти таку монету непросто.
25 копійок 2001 року продають за 1 000 – 2 500 грн. Монета зазвичай продається в банківській запайці або спеціальному захисному холдері.
На нумізматичних аукціонах ціна на 25 копійок 2003 року може становити від 4000 до 7 000 гривень, а окремі екземпляри можуть коштувати й дорожче.
Продати монети України можна через інтернет аукціони нумізматів, групи в соцмережах та месенджерах, сайти для продажів монет.
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