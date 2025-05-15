За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень

Особливу цінність серед 25-копійчаних монет становлять ті, що мають певні відмінності у штампах або рідкісні дефекти карбування

Українці, які ще не позбулися монет 25 копійок, можуть отримати тисячі гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівців ресурсу «Монети-ягідки».

Особливу цінність серед 25-копійчаних монет становлять ті, що мають певні відмінності у штампах або рідкісні дефекти карбування.

Основними критеріями цінності є:

рік випуску – деякі роки випуску мали обмежений тираж, що робить ці монети рідкісними;

різновиди штампів аверсу та реверсу. Існують різні комбінації штампів лицьового та зворотного боків, деякі з яких є вкрай рідкісними;

дефекти карбування. Виробничі помилки, такі як зсуви, подвійні удари, непрокарбування, перевертання елементів, можуть значно збільшити вартість монети.

Розпізнати таку монету можна за:

товстим середнім зубом тризуба;

відсутністю черешків у гронах №4 та 8;

подвійним ударом (двічі відкарбоване зображення);

зсувом зображення (неправильне розташування елементів);

перевернутим гербом;

непрокарбуваними елементами.

За скільки можна продати монети 25 копійок?

Ціна за екземпляри з дефектами може сягати 20 тис. грн і більше, залежно від рідкісності та вираженості дефекту.

Ціна за 25 копійок 1992 року може коливатися від 4 до 8 тис. грн і вище, залежно від стану.

Монету 1995 року можна продати за ціною від тисячі до 1 800 грн. Втім, зазначається, вона є рідкісною, а тому знайти таку монету непросто.

25 копійок 2001 року продають за 1 000 – 2 500 грн. Монета зазвичай продається в банківській запайці або спеціальному захисному холдері.

На нумізматичних аукціонах ціна на 25 копійок 2003 року може становити від 4000 до 7 000 гривень, а окремі екземпляри можуть коштувати й дорожче.

Продати монети України можна через інтернет аукціони нумізматів, групи в соцмережах та месенджерах, сайти для продажів монет.