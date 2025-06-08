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Швейцарія дає гроші іноземцям за переїзд до селища з видом на Альпи, але є умова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Швейцарія дає гроші іноземцям за переїзд до селища з видом на Альпи, але є умова
Мальовниче швейцарське село пропонує людям гроші за переїзд
фото: dailymail.co.uk

Чудове село у Швейцарії, з якого відкривається вид на Альпи, пропонує людям житло і гроші

Мальовниче гірське селище на південному заході Швейцарії пропонує 20 тис. швейцарських франків (близько 21 тис. євро) людям, які погодяться туди переїхати. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Як пише Daily Mail, влада населеного пункту Альбінен вирішила стимулювати «демографічний приріст» за допомогою фінансових виплат. Родинам обіцяють одноразову виплату та ще по 10 тисяч франків (приблизно 10 530 євро, – «Главком») на кожну дитину. Висуваються такі умови:

  • претенденти мають бути молодшими за 45 років;
  • необхідно інвестувати щонайменше 200 тис. швейцарських франків у нерухомість, яка стане постійним місцем проживання;
  • потрібно зобов'язатися жити у селищі не менше 10 років.

Це невелике гірське селище, розташоване в кантоні Валі на південному заході Швейцарії, неподалік від відомого курорту Лейкербад. Населення складає близько 250 осіб.

Потрібно буде прожити у селі не менше 10 років.
Потрібно буде прожити у селі не менше 10 років.

Селище лежить на висоті приблизно 1 300 метрів над рівнем моря і славиться традиційною дерев'яною архітектурою, спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами на Альпи.

Раніше стало відомо, Іспанія пропонує віддаленим працівникам $16620 за переїзд і роботу в долині Амброз, що розташована на відстані трохи менше трьох годин від Мадрида. 

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Теги: нерухомість Швейцарія гроші влада населення Daily Mail

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