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В операції «Павутина» СБУ застосовувала спеціальні дрони власної розробки: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В операції «Павутина» СБУ застосовувала спеціальні дрони власної розробки: деталі
Дрони, які використали для спецоперації «Павутина»
фото: джерело «Главкома» в СБУ

Технологія дронів дозволила керувати ними дистанційно

Для проведення спецоперації «Павутина» Служба безпеки України використала Безпілотні літальні апарати, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ. Про це повідомляє джерело «Главкома». 

«Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації», – зазначило джерело в СБУ.

Джерело «Главкома» зазначає, що такі дрони створені Службою безпеки України для виконання завданнь в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

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Теги: СБУ дрон Україна розробка

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