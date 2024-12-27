Нацбанк затвердив перелік банків для перевірки стійкості у 2025 році

Оцінка стійкості у 2025 році здійснюватиметься відповідно до стандартного порядку

Національний банк України затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. До переліку включений 21 банк. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними пресслужби, оцінка стійкості у 2025 році здійснюватиметься відповідно до стандартного порядку. Відновлення стандартної оцінки передбачене домовленостями із МВФ та ЄС для реалізації програми Ukraine Facility.

Оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review - AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів, повідомили в пресслужбі.

У переліку такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

Сенсбанк;

Райффайзен Банк;

Укрсиббанк;

ОТП банк;

Креді Агріколь банк;

Прокредит банк;

Кредобанк;

Правексбанк;

ПУМБ;

Південний;

Таскомбанк

Універсал банк;

Кредит Дніпро;

Восток;

А-банк;

МТБ банк;

Львів.

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року.

Технічне завдання затверджене рішенням Правління Національного банку України від 26 грудня 2024 року № 452-рш, яке набрало чинності з моменту прийняття.

У НБУ нагадали, що регулярна оцінка стійкості банків в Україні здійснювалася з 2018 року щорічно, за винятком 2020 та 2022 років, коли оцінка не проводилася через коронакризу та повномасштабне вторгнення. Після перерви оцінка була поновлена у 2023 році станом на 01 квітня, але з низкою особливостей.

За результатами цієї оцінки більшість банків в Україні мали достатній капітал, а банківська система загалом – високий запас міцності, водночас окремі банки виконують погоджені з НБУ програми капіталізації / реструктуризації. Нова оцінка у 2024 році не здійснювалася, адже попередні результати залишалися актуальними.

Нагадаємо, у найближчі місяці в Україні прогнозується прискорене зростання цін. Про це заявив очільник Національного банку Андрій Пишний на брифінгу. За словами Пишного, у листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. Вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв. Водночас інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.