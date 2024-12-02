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Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
У Грузії протестувальники продовжують обстрілювати парламенту та силовиків піротехнікою
скриншот відео з телеграм-каналу «Эхо Кавказа»

У Тбілісі протестувальники вперше застосували проти силовиків «коктейлі Молотова»

У Грузії п'ятий день поспіль тривають протести проти дій уряду. Тим часом російський дрон влучив у багатоквартирний будинк у Тернополі, а в Дніпрі сталася смертельна ДТП. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Дрон влучив у житловий будинок у Тернополі

Під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Унаслідок цього є загиблі й поранені. Станом на зараз точна кількість жертв не називається.

Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи.

Протестувальники у Тбілісі вперше застосували «коктейлі Молотова»

У Грузії п'яту добу поспіль тривають протести проти дій уряду. Протестувальники вперше застосували проти силовиків «коктейлі Молотова». Тим часом проти демонстрантів застосовують газ та водомети.

Загострення сутичок між протестантами та силовиками сталося на вулиці Чинчадзе, яка прилягає до парламенту. Також досі багато людей на проспекті Руставелі. Протестувальники біля парламенту продовжують обстрілювати будівлю та силовиків піротехнікою.

Російські та сирійські літаки посилили бомбардування Сирії

Російські та сирійські літаки посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії, завдавши ударів, зокрема, по місту Ідліб. 

Мешканці Ідліба повідомили, що один із ударів у неділю припав на багатолюдний житловий район у центрі найбільшого в повстанському анклаві міста поблизу турецького кордону, де близько чотирьох мільйонів людей живуть в імпровізованих наметах і житлових будинках. За даними рятувальників, щонайменше семеро людей загинули і десятки дістали поранення. 

У Румунії завершилися парламентські вибори

У неділю, 1 грудня, у Румунії відбулися парламентські вибори. Пізно ввечері екзитполи оголосили попередні результати.

Станом на 21:00, за результатами екзитполу CURS, на парламентських виборах лідирують Соціал-демократична партія (PSD) та «Альянс за об'єднання румунів» (AUR). Далі йдуть Національна ліберальна партія та «Союз порятунку Румунії» з приблизно однаковим результатом. До 21-ї години проголосувала практично та сама кількість виборців, що й на президентських виборах – 52%.

Смертельна ДТП у Дніпрі

Увечері в неділю у Дніпрі сталася автокатастрофа. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford.

На місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.

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Теги: ДТП Дніпро Грузія протест Тернопіль дрон

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