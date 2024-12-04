У Дніпрі правоохоронці викрили п'ятьох організаторів схем для ухилянтів

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі

Вартість «послуг» становила від $12 тис. з одного військовозобов’язаного

У Дніпрі військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. Викрито місцевих працівників територіального центру комплектування, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали «посередниками» для пошуку клієнтів і передачі грошей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медичні висновки про непридатність до служби за станом здоров’я. Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів «списували» з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову.

Як зазначають правоохоронці, вартість «послуг» становила від $12 тис. з одного військовозобов’язаного.

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів і затримали п’ятьох організаторів схеми. Під час обшуків у зловмисників виявлено медичну документацію із уже готовими неправдивими медичними відомостями, чорнові записи, носії інформації, а також понад 2 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом, та зброю.

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Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі затриманим повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 366 (службове підроблення).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили провідного інженера однієї з філій державного енергетичного підприємства на оформлені фіктивного бронювання військовозобов’язаних чоловіків.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

До слова, правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.