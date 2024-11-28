Зеленська розповіла про проблему зі здоров’ям українського президента

Раніше Олена Зеленська розповідала, що у президента України Володимира Зеленського змінився характер за період війни

«Тисяча днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину»

У президента України Володимира Зеленського часто болить спина через великі фізичні та емоційні навантаження. Цим поділилася перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

За її словами, через великі навантаження та стреси від початку повномасштабного вторгнення український президент страждає від болю у спині.

«Тисяча днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину», – сказала Олена Зеленська.

До слова, у президента України Володимира Зеленського змінився характер за період війни. Він став більш сентиментальним, впертим, цілеспрямованим та витривалішим. Про це Олена Зеленська розповіла в ефірі національного телемарафону.

Раніше Зеленська зізналася, що війна сильно вплинула на життя її дітей: 19-річна донька Олександра зосереджена на навчанні, але не будує планів на майбутнє, а 11-річний син Кирило мріє стати військовим. За її словами, її діти, як, зрештою, діти усіх українців, втратили важливі роки дитинства та підліткового віку.

Дружина президента зауважила, що їй як матері сумно від того, що донька, повсякденні справи якої пов’язані здебільшого з навчання, не будує планів на майбутнє, а її син має вподобання, не притаманні для мирного часу.

Також Зеленська відверто розповіла, чи трапляються в їхньому із президентом домі блекаути. Зеленська підтвердила, що їхня оселя не є винятком і також зазнає відключень електроенергії. Перша леді згадала про перші масштабні обстріли енергетичної інфраструктури, коли багато українців змушені були повернутися до життя при свічках.

Також Олена Зеленська пояснила, чому погодилася на фотосесію для американського журналу Vogue, яка збурила суспільство через «чоловічу» позу першої леді України та як вона ставиться до закидів про «гламуризацію війни» через подібні фото. Зеленська зазначила, що ця зйомка запам’яталася, отже, рішення погодитися на неї було правильним.