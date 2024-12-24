ДПСУ розповіла, тіла скількох чоловіків виявили у Тисі з лютого 2022 року

Прикордонники щодня виявляють спроби незаконного перетину кордону, хоча з настанням холодів їх поменшало

Під час дії воєнного стану близько 50 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон через річку Тису. Про це повідомив 23 грудня речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Є відчайдухи, які обирають для себе лінію кордону, яка проходить по річках, для того, щоб намагатися вплав або перейти гірські річки, що найбільше несуть загрозу для життя й здоров’я людей. Наприклад, річка Тиса, на жаль, уже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон на цій ділянці», – розповів Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що прикордонники щодня виявляють спроби незаконного перетину кордону, хоча з настанням холодів їх поменшало.

«Зараз цьому допомагають погодні умови, адже зниження температури, сніг не дозволяють безперешкодно навіть дістатися лінії кордону. Адже неодноразово прикордонники виявляли людей з переохолодженням, які обирали для себе такі небезпечні мандрівки для того, щоб перетнути кордон у незаконний спосіб», – наголосив Демченко.

Нагадаємо, 17 грудня в річці Тиса було виявлено тіло чоловіка. Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини. Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку.

Окрім цього, в Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. Коли рятувальники знайшли чоловіка, виявилося, що в нього під курткою було кошеня, на ім'я Персик.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила 52-річного жителя Житомирської області, який був адміністратором одного із телеграм-каналів «схем для ухилянтів» та співпрацював із ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ.

Раніше прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон. У багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які мали намір потрапити до Польщі.