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У центрі Дніпра пролунав вибух, є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У центрі Дніпра пролунав вибух, є загиблі та поранені
Інцидент трапився приблизно о 14:45 на перехресті вулиць Степана Бандери та Лесі Українки
фото: Національна поліція

У мережі повідомляється, що вибух було чутно внаслідок підриву автомобіля

 

У Дніпрі пролунав вибух. Унаслідок інциденту загинула одна людина. На місці працюють правоохоронці. Про це повідомили в Національній поліції України.

Окрім загиблої людини, поранень зазнали двоє працівників поліції – їх госпіталізували.

У центрі Дніпра пролунав вибух, є загиблі та поранені фото 1

Інцидент трапився приблизно о 14:45 на перехресті вулиць Степана Бандери та Лесі Українки, це у центрі міста. Наразі на місці вибуху працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

У центрі Дніпра пролунав вибух, є загиблі та поранені фото 2

Тим часом у мережі повідомляється, що вибух було чутно внаслідок підриву автомобіля. Про інші деталі наразі невідомо.

У центрі Дніпра пролунав вибух, є загиблі та поранені фото 3

Раніше в Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей.

Раніше у Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинула людина. 

Також повідомлялося, що на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти.  Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.

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Теги: вибух війна Дніпро

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