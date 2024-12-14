У центрі Дніпра пролунав вибух, є загиблі та поранені

Інцидент трапився приблизно о 14:45 на перехресті вулиць Степана Бандери та Лесі Українки

У мережі повідомляється, що вибух було чутно внаслідок підриву автомобіля

У Дніпрі пролунав вибух. Унаслідок інциденту загинула одна людина. На місці працюють правоохоронці. Про це повідомили в Національній поліції України.

Окрім загиблої людини, поранень зазнали двоє працівників поліції – їх госпіталізували.

Інцидент трапився приблизно о 14:45 на перехресті вулиць Степана Бандери та Лесі Українки, це у центрі міста. Наразі на місці вибуху працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Тим часом у мережі повідомляється, що вибух було чутно внаслідок підриву автомобіля. Про інші деталі наразі невідомо.

Раніше в Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей.

Раніше у Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинула людина.

Також повідомлялося, що на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти. Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.