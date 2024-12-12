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Зростання цін пришвидшиться: глава Нацбанку дав невтішний прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зростання цін пришвидшиться: глава Нацбанку дав невтішний прогноз
Зростання цін пов'язане з обмеженою пропозицією продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв
фото з відкритих джерел

За словами Пишного, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак

У найближчі місяці в Україні прогнозується прискорене зростання цін. Про це заявив очільник Національного банку Андрій Пишний на брифінгу.

За словами Пишного, у листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. Вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв.

«Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю», – наголосив він.

Водночас інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Глава Нацбанку підкреслив, що інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

«У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв», – сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України підвищив облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5% річних. Рішення було ухвалено задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%.

Як зазначає НБУ, упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося. Натомість представники НБУ запевнили, що обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

До слова, в Україні знизилися ціни на імпортні помідори, наразі вони коштують 70-80 грн/кг. Короткочасне, але помітне підвищення цін минулого тижня стало однією із причин різкого зниження попиту на турецькі томати

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Теги: ціни Національний банк Андрій Пишний гроші інфляція

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