Смертельна ДТП у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному

Унаслідок ДТП загинула 10-річна дитина

Суд відправив на два місяці під варту 19-річного хлопця, якого поліція називає винуватцем аварії у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка. Про це повідомляє «Суспільне».

Затриманому хлопцеві ухвалили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня без права внесення застави. Натомість підозрюваний не визнає своєї провини.

Смертельна ДТП у Дніпрі



Зі слів людей, які стали свідками моторошної події, водій за кермом чорного авто BMW на великий швидкості врізався в Ford. Відомо, що загинула маленька дитина, яка знаходилася в Ford. В цій машині знаходилися ще діти. pic.twitter.com/kIyckH2Inj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 1, 2024

Нагадаємо, у Дніпрі сталася автокатастрофа. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.

Згодом слідчі повідомили 19-річному водію BMW про підозру у скоєнні смертельної ДТП у Дніпрі. Також підозру оголошено неповнолітньому пасажиру цього авто.

У межах розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких – молекулярно-генетична.