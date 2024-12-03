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Смертельна ДТП у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Смертельна ДТП у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному
Підозрюваний у залі суду
фото: 11 канал

Унаслідок ДТП загинула 10-річна дитина

Суд відправив на два місяці під варту 19-річного хлопця, якого поліція називає винуватцем аварії у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка. Про це повідомляє «Суспільне».

Затриманому хлопцеві ухвалили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня без права внесення застави. Натомість підозрюваний не визнає своєї провини.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася автокатастрофа. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.

Згодом слідчі повідомили 19-річному водію BMW про підозру у скоєнні смертельної ДТП у Дніпрі. Також підозру оголошено неповнолітньому пасажиру цього авто.

У межах розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких – молекулярно-генетична.

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Теги: ДТП суд Дніпро

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Кримінал

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