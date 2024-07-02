Нацбанк збирається полегшити надання банківських послуг у регіонах

Нацбанк розпочав оцінку регіонів щодо доступності банківських послуг

Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.

«Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких «банків» будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг – обмеженими», – пише видання.

Зокрема, проєкт закону про створення «оператора фінансової інклюзії» перебуває на стадії розробки.

«Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території», – зазначив голова НБУ.

Йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування «останньої милі» (у логістиці – розв'язання проблеми доставки товарів окремим кінцевим споживачам, що проживають у різних місцях), уточнив голова НБУ.

Голова НБУ зазначив, що поки не готовий розкривати деталі про формат роботи «операторів фінінклюзії». Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що Нацбанк висуває до діючих зараз банків. Разом з тим, їхня діяльність буде обмежена.

Зараз за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів щодо доступності банківських послуг. Необхідні складові для запуску проєкту Пишний розраховує отримати до кінця 2024 року.

«В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним. Тому, на нашу думку, диференціація вимог в залежності від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс», – каже Пишний.

Нагадаємо, курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах.

До слова, Національний банк України запроваджує заборону на проведення платіжних операцій на рахунки організаторів азартних ігор за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.