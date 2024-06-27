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Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску

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Дарія Демяник
glavcom.ua
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Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску
У своєму листі Джим Слеттері акцентував увагу на важливості внутрішніх фінансових ресурсів України
фото з відкритих джерел

Конгресмен закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску на банк та уникнення виконання зобов’язань боржників

Джим Слеттері, шестиразовий конгресмен та радник голови ПАТ «Укрінком», звернувся до президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Андрія Костіна, міністра фінансів Сергія Марченка та інших високопосадовців з листом, в якому висловив глибоку повагу українському народові за його мужність та відданість демократичним цінностям. Він підкреслив важливість політико-економічної складової для перемоги над Росією та успішної відбудови України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ПАТ «Укрінком».

У своєму листі Джим Слеттері акцентував увагу на важливості внутрішніх фінансових ресурсів України. Він зазначив, що справа ПАТ «Укрінбанк» (нині «Укрінком») може стати показовим тестом ефективності внутрішньої політики у фінансовій сфері. Конгресмен відзначив, що банк був першим приватним банком в Україні, який не мав зловживань з боку власників, а його проблеми виникли виключно через російську війну.

Повний текст звернення англійською:

Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску фото 1
Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску фото 2
Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску фото 3

Повний текст звернення українською:

Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску фото 4
Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску фото 5
Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску фото 6

Джим Слеттері висловив занепокоєння хвилею негативної піар-кампанії проти ПАТ «Укрінком», зокрема його мажоритарного власника Володимира Клименка.

Він закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску на банк та уникнення виконання зобов’язань боржників.

«Я дуже стурбований хвилею брудного піару, яка в останні кілька місяців розпочата щодо власників «Укрінбанку», головним чином його мажоритарного власника Володимира Клименка, якого я ціную та поважаю як професійного банкіра та патріота України. За моїми джерелами, попри те, що така брудна кампанія ведеться головним чином на сайтах з сумнівною репутацією, а її зміст не відповідає дійсності, а часом і здоровому глузду, найімовірніше вона є частиною підготовки майбутньої сфальсифікованої атаки на власників банку», – сказав Джим Слеттері.

Слеттері зазначив, що власники банку прагнуть стягнення заборгованості з кожного боржника для виплати боргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та повного розрахунку з ним. Він висловив впевненість, що судова та правоохоронна системи України продемонструють свою правову компетентність та незалежність.

Теги: прокурор Україна влада банк

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