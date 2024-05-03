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Нацбанк повідомив, які регіони найбільше відчувають брак робочої сили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацбанк повідомив, які регіони найбільше відчувають брак робочої сили
Робоча сила у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком
фото з відкритих джерел

Значний вплив на зменшення робочої сили мали демографічні втрати, окупація та перехід до економічно неактивного населення 

З 2021 по 2023 рік робоча сила у віці 15-70 років скоротилася більш ніж на чверть. З основних причин - міграція, демографічні втрати та окупація. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Так, за оцінками НБУ, робоча сила у віці 15-70 років у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком. Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів.

Значну роль (близько 40% від скорочення робочої сили у 2023 році порівняно з 2021 роком) мали демографічні втрати та окупація, а також перехід до економічно неактивного населення (через вірогідні труднощі з пошуком роботи для ВПО, необхідність догляду за іншими членами родини, збільшення кількості пенсіонерів, брак навичок, що має попит на ринку праці).

Скорочення участі в робочій силі було широкомасштабним за всіма регіонами в Україні, найвідчутніше – у регіонах з активними бойовими діями.

Нагадаємо, більша частина роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом, а саме 55% восени 2023 року.

Згідно з останніми даними Євростату, найбільше українських біженців проживає у Польщі та Німеччині. Проте саме країни Східної Європи активно конкурують за українських працівників та надають різноманітні бонуси для них. Які переваги для українців пропонують у країнах Східної Європи та які тенденції прослідковуються на європейському ринку праці для «Главкома» розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

До слова, впродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній. Вони склали 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.

Теги: робота Нацбанк НБУ українці

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