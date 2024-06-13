Чому долар пішов вгору? Нацбанк пояснив причини

За словами заступника голови Нацбанку, курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації

Збільшення попиту на долар і зменшення пропозиції зумовило послаблення курсу в травні

Курс долара останнім часом зростав через збільшення структурного дефіциту на ринку. Національний банк має достатньо резервів, щоб тримати курс в певних межах. Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

«Ми моніторимо, контролюємо ситуацію. Ситуація на ринку є контрольованою. У нас є достатній рівень резервів. Курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації. НБУ буде активним гравцем, і ми будемо зважувати структурні дисбаланси», – сказав він.

Як зазначив Гелетій, завдяки відновленню ритмічності міжнародної допомоги уряд отримав можливість використовувати цю валюту і власне в травні збільшив бюджетні видатки, у тому числі активно проводилися авансові платежі із закупівлі окремих груп товарів.

За словами посадовця, також відбулися зміни у пропозиції валюти в травні – закінчився період, коли було накладання двох граничних стоків розрахунків за експорт аграрної продукції – 90 та 180 днів.

Також додатковий попит сформувався за рахунок валютної лібералізації НБУ, розширенням можливостей бізнесу купувати валюту. Водночас цей фактор не мав вирішального значення на формування попиту.

«Збільшення попиту на валюту і зменшення пропозиції зумовило послаблення курсу в травні», – сказав він.

Гелетій зазначив, що НБУ залишається активним гравцем на ринку та згладжує дефіцит. Середній показник валютних інтервенцій НБУ у травня зріс до $135 млн на день порівняно зі $104 млн у квітні та $80 млн в березні.

Нагадаємо, Національний банк очікує прискорення інфляції в Україні в найближчі місяці.

Як повідомлялося, Національний банк України запровадити обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць на суму не більш ніж 100 тис. грн. Однак банки зможуть збільшити цей ліміт.

Згодом стало відомо, що обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо.