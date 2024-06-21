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Дедалі більше країн роблять ставку на золото замість доларів – Business Insider

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Дедалі більше країн роблять ставку на золото замість доларів – Business Insider
Більшість центральних банків заявили, що очікують зниження частки долара у світових резервах
фото із відкритих джерел

Усе більше країн стурбовані курсом долара і хочуть купувати золото

Згідно з опитуванням, проведеним Всесвітньою радою із золота, центральні банки країн із розвиненою економікою планують купувати більше золота, щоб хеджувати (страхування від ризиків – «Главком») ризики, включаючи високу інфляцію та економічні потрясіння. Окрім цього, очікування банків зводяться до падіння частки долара у світових розрахунках уже протягом найближчих 5 років. Про це пише Business Insider.

Накопичують золото не тільки багаті країни, а й Китай та його союзники, країни що розвиваються, щоб диверсифікувати свою діяльність по відношенню до долара.

Навіть центральні банки розвинутих економік планують збільшити запаси золота, демонструє опитування Всесвітньої ради із золота, опубліковане в понеділок.

Такий ентузіазм щодо золота контрастує з тим, що спотова ціна на золото коливається на рекордному рівні – близько $2330 за унцію, після досягнення майже $2450 минулого місяця.

Опитування, яке проводилося Всесвітньою радою із золота з лютого по квітень, показало, що 29% із 70 центральних банків – планують купувати золото протягом наступних 12 місяців. При цьому близько 40% центральних банків країн, що розвиваються, заявили, що купуватимуть золото наступного року.  Це найбільший показник з моменту опитування у 2019 році.

Причиною таких настроїв до золота є глобальне скорочення доларових резервів за відсутності домінуючої валюти-заміни американському долару.

Крім цього, центральні банки намагаються провести ребалансування своїх резервів та хеджування від зростання інфляції, ризику падіння долара та нестабільності ринку.  

«Вісім із 20 центральних банків, які заявили, що планують купувати більше золота, також вказали на вищі економічні ризики в країнах, звідки походять резервні валюти, через такі проблеми, як зростання дефіциту бюджету США», – пише Business Insider.

На відміну від свого ентузіазму щодо золота, 56% центральних банків із розвинених економік заявили, що очікують, що частка долара у світових резервах впаде протягом наступних п’яти років. Майже дві третини центральних банків з економік, що розвиваються, очікували того ж.

До слова, труднощі з видобутком золота зростають, що підтверджують висновки експертів Всесвітньої ради із золота. Світові експерти попереджають, що видобуток цього дорогоцінного металу наштовхнувся на значні труднощі. Простіше кажучи, золото закінчується. Знайти нові родовища стає дедалі важче. За даними Міжнародної торгової асоціації, у 2023 році видобуток корисних копалин зріс лише на 0,5% порівняно з попереднім роком. 2022 року зростання склало 1,35%, а 2021-го – 2,7%. Але у 2020 році світове виробництво золота зафіксувало перше за десятиліття зниження – на 1%.

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Теги: курс валют США банк Китай курс доллара золото валюта

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