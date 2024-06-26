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Як зміниться вартість золота протягом року. Аналіз американських експертів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як зміниться вартість золота протягом року. Аналіз американських експертів
Золото продовжуватиме збільшуватись у ціні
фото із відкритих джерел

Відразу низка ситуацій на ринку можуть підняти ціни на золото  у найближчі 12-18 місяців 

Два найбільші банки США – Bank of America і Citigroup – одночасно опублікували прогнози про те, що найближчого року ціна золота може зрости до $3000 за унцію. Втім, для їх реалізації потрібно виконання кількох умов. Про це пише Kitco News.

«Золото може досягти $3000 за унцію в найближчі 12-18 місяців, хоча поточні потоки капіталу цього поки що не віщують», – пишуть експерти Bank of America.

За їхніми словами, таке масштабне зростання ціни дорогоцінного металу вимагатиме посилення некомерційного попиту, динаміка якого, у свою чергу, залежатиме від зниження відсоткових ставок Федеральним резервом (FRS).

«Можливо, зараз ринок золота перебуває в нестабільному стані, але очікується, що він значно підніметься, оскільки Федеральна резервна система знизить процентні ставки пізніше цього року, а зростання боргу ще більше посилить економічну невизначеність», – заявляють у Bank of America.

Першим обнадійливим сигналом про посилення такого попиту стане збільшення припливу капіталу до забезпечених фізичним золотом біржових фондів (ETF) та збільшення обсягу торгів на LBMA (Лондонський ринок дорогоцінних металів – «Главком»), пишуть експерти Bank of America.

«У І кв. некомерційний попит на золото виріс на 3%, і цього достатньо, щоб обґрунтувати ціну дорогоцінного металу на рівні $2200 за унцію», – зазначають експерти банку. 

Дивлячись за межі монетарної політики США, Bank of America бачить зростання дохідності облігацій як ще один «попутний вітер» для вартості золота. До того ж золото залишається привабливим резервним активом, оскільки центральні банки в усьому світі зменшують свою залежність від долара США та казначейських зобов’язань.

Стратеги Citigroup також бачать перспективи зростання ціни золота до $3000 за унцію протягом найближчих 12 місяців, і, на їхню думку, ключовим драйвером тут має стати зниження процентних ставок у США. «Дорогоцінні метали стануть одним із головних бенефіціарів зниження відсоткових ставок Федеральним резервом», – прогнозують експерти Citigroup.

До слова, згідно з опитуванням, проведеним Всесвітньою радою із золота, центральні банки країн із розвиненою економікою планують купувати більше золота.

Читайте також: Всесвітня рада із золота зробила заяву, яка може підірвати ціни

Теги: США економіка банк ринок золото

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