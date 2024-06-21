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НБУ вводить заборону на використання кредитних коштів для азартних ігор

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НБУ вводить заборону на використання кредитних коштів для азартних ігор
Нові правила дадуть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи
фото з відкритих джерел

Відповідні зміни запрацюють у суботу, 22 червня

Національний банк України запроваджує заборону на проведення платіжних операцій на рахунки організаторів азартних ігор за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. Про це повідомляє НБУ.

«Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Про це йдеться у постанові КМУ №583.

До слова, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.

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Теги: Національний банк інтернет азартні ігри

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