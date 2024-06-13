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Нацбанк спрогнозував, яку фіндопомогу від партнерів може отримати Україна у червні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нацбанк спрогнозував, яку фіндопомогу від партнерів може отримати Україна у червні
Голова НБУ нагадав, що бюджетні потреби у травні – першій половині червня у значній мірі фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів
фото з відкритих джерел

Андрій Пишний: «У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги»

Національний банк очікує, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу.

«У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема, вже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування. Отже, у цьому місяці очікується надходження 2,2 млрд доларів США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС», – зазначив Пишний.

Голова Нацбанку також нагадав, що бюджетні потреби у травні – першій половині червня у значній мірі фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

Нагадаємо, Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів брати під заставу товари, які застосовують у військових цілях. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Раніше повідомлялося, що Національний банк (НБУ) очікує прискорення інфляції в Україні в найближчі місяці. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу. За словами Пишного, НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)

До слова, обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо. Таке пояснення зробив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

Теги: Національний банк фінансування Україна Андрій Пишний Нацбанк

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