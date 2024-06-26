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Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників і надалі зумовлюватиме підвищення зарплат, стверджують у НБУ
Фото: commons.wikimedia.org

Боротьба роботодавців за кваліфікованих працівників і надалі зумовлюватиме підвищення зарплат.

Нині середню зарплату в Україні вгору рухає посилення конкуренції за працівників.  Їх пошук – головна складність, діляться роботодавці під час опитування, проведеного Мінекономіки. Згідно зі звітом Нацбанку за червень, середньомісячна зарплата у І кварталі 2024 року зросла на 22.5% порівняно із рівнем рік тому. Причина тому – підприємства відчувають брак кваліфікованих кадрів.

У НБУ стверджують, що в Україні зараз також спостерігається загальне зростання доходів населення, його підживлює збільшення виплат у бюджетних установах, а також збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. За рахунок відновлення доплат за лютий–квітень 2024 року номінальні виплати військовим зросли на 10% у річному вимірі.

Конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників і надалі зумовлюватиме підвищення зарплат, стверджують у відомстві. Згідно з опитуванням НБУ у І кварталі, 77% підприємств планують підвищити зарплату у 2024 році. Крім того, уряд має наміри підвищувати рівень оплати праці військовослужбовців. Однак пришвидшення інфляції дещо гальмуватиме приріст реальних доходів.

Рекордно низька закредитованість 

Цікаво також, що нині  банки оцінюють закредитованість населення як рекордно низьку, що підтверджують результати опитування НБУ про умови банківського кредитування. Боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники в населення із нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.

Схильність населення до заощаджень у банках зберігається. З огляду на зростання доходів триває приплив коштів у банки. Більше третини гривневих коштів, як і раніше, залишається на строкових депозитах. Зараз мало банків пропонує можливість купівлі ОВДП населенню, а наявні пропозиції обмежені. Це стримує перетікання депозитів в ОВДП. З огляду на послаблення обмежень для населення на валютообмін, зросли заощадження в готівковій іноземній валюті.

Чому долар пішов вгору? Нагадаємо, нещодавно Нацбанк пояснив причини.

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Теги: обмеження Нацбанк населення Мінекономіки зарплата

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