Найбагатші люди світу втратили $444 млрд за тиждень, - Bloomberg



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Статки найбагатших людей світу знизилися на $444 млрд за тиждень через коронавірус Фото: Reuters

Найсерйозніші втрати понесли глава Amazon, співзасновник корпорації Microsoft і президент групи компаній LVMH

Сумарні статки найбагатших людей світу знизилися на $444 млрд за минулий тиждень через вплив поширення коронавірусу нового типу на фондові ринки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За даними джерела, серед п'ятисот найбагатших людей світу найсерйозніші втрати понесли глава Amazon Джефф Безос, співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс і президент групи компаній LVMH Бернар Арно, що займають три перші рядки в рейтингу.

Відзначається, що вони втратили сумарно $30 млрд.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

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