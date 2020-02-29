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    В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави

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    В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави - В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави
    В Україні людей хворих на коронавірус будуть лікувати за рахунок держави

    Скалецька пояснила, що Всесвітня організація охорони здоров'я щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування

    В Україні людей з підозрою на коронавірус та у разі підтвердження інфікування лікуватимуть безкоштовно у комунальних та державних медичних закладах.

    Про це в інтерв'ю hromadske повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, відповідаючи на питання читача.

    «Усі люди, які перебувають у наших медичних закладах комунальної та державної власності, отримують лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для постачання. Наразі у закладах охорони здоров’я ліки є», — зазначила міністерка.

    Скалецька пояснила, що Всесвітня організація охорони здоров'я щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Усе це має робитися за рекомендаціями лікаря.

    «Прохання — не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія та проблеми з диханням», — закликала очільниця міністерства.

    Втім, зазначимо, що з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.

    За інформацією МОЗ, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).

    У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

    Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

    Раніше голова Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявив, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

    Як повідомлялося, міністрка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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