Держдеп рекомендував американцям не їздити до Італії через коронавірус



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З Італії надходять повідомлення про стійке поширення коронавірусу серед населення

Держдепартамент США прийняв рішення підвищити рівень небезпеки поїздок в Італію до третього рівня, при якому громадянам США рекомендується переглянути плани на подорожі.

Про це держдеп повідомив в своєму акаунті в Twitter.

Відзначається, що з Італії надходять повідомлення про стійке поширення коронавірусу серед населення.

«Оновлення рекомендацій щодо поїздок в Італію: Рівень 3 - перегляд їздки через спалах COVID-19. Багато випадків були пов'язані з поїздками в або з материкового Китаю або контактами з випадками, пов'язаними з поїздками, але з Італії надходять повідомлення про стійке поширення коронавірусу серед населення», - йдеться у повідомленні.

Втім, зазначимо, що з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.

За інформацією МОЗ, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).

У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

Раніше голова Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявив, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

Як повідомлялося, міністрка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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