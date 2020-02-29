Держдеп рекомендував американцям не їздити до Італії через коронавірус
З Італії надходять повідомлення про стійке поширення коронавірусу серед населення
Держдепартамент США прийняв рішення підвищити рівень небезпеки поїздок в Італію до третього рівня, при якому громадянам США рекомендується переглянути плани на подорожі.
Про це держдеп повідомив в своєму акаунті в Twitter.
Відзначається, що з Італії надходять повідомлення про стійке поширення коронавірусу серед населення.
«Оновлення рекомендацій щодо поїздок в Італію: Рівень 3 - перегляд їздки через спалах COVID-19. Багато випадків були пов'язані з поїздками в або з материкового Китаю або контактами з випадками, пов'язаними з поїздками, але з Італії надходять повідомлення про стійке поширення коронавірусу серед населення», - йдеться у повідомленні.
Втім, зазначимо, що з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.
За інформацією МОЗ, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).
У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.
Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.
Раніше голова Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявив, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.
Як повідомлялося, міністрка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.
Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.
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