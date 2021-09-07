В Росії хочуть скасувати податок на доходи від збору пляшок

Ініціатива спрямована на те, щоб залучити до процесу здачі вторсировини якомога більше людей

Російські парламентарі планують розглянути законопроект про скасування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отримані від здачі скляної та пластикової тари. Про це повідомляє ТАСС.

Очікується, що це нововведення дозволить збільшити кількість зібраної вторсировини.

«Наприклад, скасування ПДФО на макулатуру з 1 січня 2019 року дало поштовх до створення великих мереж пунктів приймання макулатури, в яких на оплатній основі у населення приймаються відходи паперу та картону. Приблизно на 20% зросла загальна кількість підприємств, які здійснюють заготівлю макулатури в Росії. Тому звільнення від ПДФО призведе до зростання збирання та переробки пластику та скла. А завдяки реалізації готової продукції з цих вторинних ресурсів виростуть надходження в бюджет від податків, що стягуються з цих продуктів», – вважає глава Російського екологічного оператора Денис Буцаєв.

За його словами, ініціатива спрямована на те, щоб спростити процес здачі вторсировини та залучити до цього якомога більше людей.

Зазначається, що у європейських країнах ПДФО відсутній при здачі всіх видів вторсировини, інакше б там не вдалося розвивати галузь. У Білорусії високі темпи розвитку переробки вторсировини за рахунок приймальних пунктів для населення.

Нагадаємо, На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари.

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