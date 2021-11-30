Експерти порахували доходи найбільших виробників автомобілів
Експерти підрахували доходи найбільш у світі автомобільних компаній
Експерти Uswitch підрахували заробіток десяти найбільших світових автовиробників. Причому, якщо зазвичай компанії звітують про щомісячні або щоквартальні доходи, то тепер стало відомо, скільки автогіганти заробляють щогодини, хвилини і навіть секунди.
На першому місці в рейтингу найбільш прибуткових марок опинилася компанія Toyota. За даними фахівців, японський бренд кожну секунду отримує $8,4 тис. За хвилину виручка «Тойоти» складає $523,9 тис.
Друге місце з $484,9 тис. за хвилину зайняв концерн Volkswagen. Pа годину німецький концерн отримує $29,1 млн.
Замикає трійку лідерів концерн Daimler – $355,4 тис. щохвилини.
Найменше в «десятці» заробляє Nissan – $172,9 тис. щохвилини.
Топ-10 автовиробників з найбільшими доходами
|Компанія
|Річний дохід, млрд $
|Дохід за годину, млн $
|Toyota
|275
|31.4
|Volkswagen
|255
|29.1
|Daimler
|176
|20.1
|Honda
|137
|15.7
|Mitsubishi
|136
|15.5
|Ford
|127
|14.5
|General Motors
|122
|14
|BMW
|113
|12.9
|Stellantis
|99
|11.3
|Nissan
|91
|10.4
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