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    Експерти порахували доходи найбільших виробників автомобілів

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    Скільки заробляють світові автогіганти - Експерти порахували доходи найбільших виробників автомобілів
    Скільки заробляють світові автогіганти
    фото: Automotive News

    Експерти підрахували доходи найбільш у світі автомобільних компаній

    Експерти Uswitch підрахували заробіток десяти найбільших світових автовиробників. Причому, якщо зазвичай компанії звітують про щомісячні або щоквартальні доходи, то тепер стало відомо, скільки автогіганти заробляють щогодини, хвилини і навіть секунди.

    На першому місці в рейтингу найбільш прибуткових марок опинилася компанія Toyota. За даними фахівців, японський бренд кожну секунду отримує $8,4 тис. За хвилину виручка «Тойоти» складає $523,9 тис.

    Друге місце з $484,9 тис. за хвилину зайняв концерн Volkswagen. Pа годину німецький концерн отримує $29,1 млн.

    Замикає трійку лідерів концерн Daimler – $355,4 тис. щохвилини.

    Найменше в «десятці» заробляє Nissan – $172,9 тис. щохвилини.

    Топ-10 автовиробників з найбільшими доходами

    Компанія Річний дохід, млрд $ Дохід за годину, млн $
    Toyota 275 31.4
    Volkswagen 255 29.1
    Daimler 176 20.1
    Honda 137 15.7
    Mitsubishi 136 15.5
    Ford 127 14.5
    General Motors 122 14
    BMW 113 12.9
    Stellantis 99 11.3
    Nissan 91 10.4

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    Експерти порахували доходи найбільших виробників автомобілів