Експерти порахували доходи найбільших виробників автомобілів

Експерти підрахували доходи найбільш у світі автомобільних компаній

Експерти Uswitch підрахували заробіток десяти найбільших світових автовиробників. Причому, якщо зазвичай компанії звітують про щомісячні або щоквартальні доходи, то тепер стало відомо, скільки автогіганти заробляють щогодини, хвилини і навіть секунди.

На першому місці в рейтингу найбільш прибуткових марок опинилася компанія Toyota. За даними фахівців, японський бренд кожну секунду отримує $8,4 тис. За хвилину виручка «Тойоти» складає $523,9 тис.

Друге місце з $484,9 тис. за хвилину зайняв концерн Volkswagen. Pа годину німецький концерн отримує $29,1 млн.

Замикає трійку лідерів концерн Daimler – $355,4 тис. щохвилини.

Найменше в «десятці» заробляє Nissan – $172,9 тис. щохвилини.

Топ-10 автовиробників з найбільшими доходами