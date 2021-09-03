Найбільший енергохолдинг країни збільшив запаси вугілля на складах своїх ТЕС на 22,5%

Компанія «ДТЕК Енерго» в серпні підписала угоду на імпорт 320 тис тонн вугілля з польського вугледобувного підприємства Bogdanka у період з серпня 2021 до січня 2022

Найбільші запаси газового вугілля накопичені на Курахівській ТЕС «ДТЕК Східенерго»

Загальні запаси вугілля усіх марок на складах теплоелектростанцій, що входять до складу компанії «ДТЕК Енерго», з середини серпня до початку вересня (станом на 2 вересня) зросли на 22,5% та перевищили 600 тис тонн.

Про це повідомило видання Expro з посиланням на данні Міністерства енергетики.

Найбільші запаси газового вугілля накопичені на Курахівській ТЕС «ДТЕК Східенерго», станом на 2 вересня запаси на складах становлять 178,1 тис тонн. Найбільше антрацитового вугілля на складах Луганської ТЕС – 141,5 тис тонн.

Водночас, запаси вугілля на складах держаних ТЕС продовжують зменшуватися, йдеться в статті видання. Станом на 2 вересня, вони сумарно становлять 98,1 тис тонн.

За період з початку серпня до початку вересня загальні запаси на складах державних ТЕС зменшились в 2,5 рази.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Компанія «ДТЕК Енерго» в серпні підписала угоду на імпорт 320 тис тонн вугілля з польського вугледобувного підприємства Bogdanka у період з серпня 2021 до січня 2022. Наприкінці місяця «ДТЕК Енерго» та «Центренерго» домовились про спільну поставку 75 тис тонн вугілля з США, обсяг вугілля буде розподілено рівними частинами між генеруючими компаніями (по 37,5 тис тонн для кожної компанії).

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