Зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все росте

Зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все ростеграфіка
Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції
За аналізом зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (за період січень – липень 2021 року, у порівнянні з періодом січня – липня 2020 року) в Україні збільшився експорт та імпорт товарів усіх видів. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зокрема:
- Імпорт +19,4%;
- Експорт +6,7%;
- Сальдо +1,2%.
У товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукцією у січні – липні 2021 року найбільше з України експортують:
- Олія – 28,3%;
- Кукурудза 28%;
- Пшениця – 10,2%.
Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції.
За період січень – липень 2021 року Китай експортував українських товарів на $2,4 млрд, Індія – на $947 млн. Водночас Нідерланди експортували на $908 млн, Іспанія – на $538 млн.
Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,4% ($2,3 млрд), з Азії – 20,1% ($843,9 млн) та з Північної та Південної Америки –13,4% ($562,6 млн). Найбільше імпортують в Україну морожену рибу – 4,9% та насіння соняшника – 4,8%.