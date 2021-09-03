Зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все росте

За період січень – липень 2021 року найбільше українських товарів експортував Китай – на $2,4 млрд

Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції

За аналізом зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (за період січень – липень 2021 року, у порівнянні з періодом січня – липня 2020 року) в Україні збільшився експорт та імпорт товарів усіх видів. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема:

Імпорт +19,4%;

Експорт +6,7%;

Сальдо +1,2%.

У товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукцією у січні – липні 2021 року найбільше з України експортують:

Олія – 28,3%;

Кукурудза 28%;

Пшениця – 10,2%.

Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції.

За період січень – липень 2021 року Китай експортував українських товарів на $2,4 млрд, Індія – на $947 млн. Водночас Нідерланди експортували на $908 млн, Іспанія – на $538 млн.

Графіка: minagro.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,4% ($2,3 млрд), з Азії – 20,1% ($843,9 млн) та з Північної та Південної Америки –13,4% ($562,6 млн). Найбільше імпортують в Україну морожену рибу – 4,9% та насіння соняшника – 4,8%.

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