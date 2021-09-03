Чим небезпечне падіння ціни на залізну руду для України?

Внаслідок падіння цін на ключові товари вітчизняного експорту вже найближчим часом очікується зниження експортної виручки і всього, що з цим пов'язано

Несприятлива кон'юнктура ускладнить погашення валютного держборгу

Падіння цін на світових ринках на залізну руду призведе до зменшення надходжень валютної виручки в країну, що ускладнить погашення зовнішнього боргу України. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Економіка часів пандемії. Тривожне благополуччя України».

Главком нагадав, що світові ціни на сировину почали зростати в середині минулого року, зокрема, вартість залізної руди піднімалася з $87 за тонну в 2020 році до $225 в червні 2021 року. Проте сприятливий для вітчизняних експортерів період наразі вже закінчився і нині ціни почали знижуватись. Так, вартість залізної руди тільки за добу 20 серпня впала на 7,6% – до найнижчого показника з кінця березня 2021 року: $134 за тонну.

«Для України вкрай важливо правильно розуміти тенденції, що відбуваються на світових ринках сировини, тому що коливання цін стосуються, у першу чергу, наших основних експортних товарів», – наголошується в матеріалі.

Внаслідок падіння цін на ключові товари вітчизняного експорту вже найближчим часом очікується зниження експортної виручки і всього, що з цим пов'язано: зменшення надходжень до держбюджету, погіршення торгового сальдо, посилення тиску на курс гривні, скорочення доходів підприємств-експортерів, зростання дефіциту бюджету і проблеми з виплатами за соціальними статтями. Окрім того, може посилитися інфляція.

За прогнозами експертів, зниження світових цін буде найбільш відчутним ближче до кінця року, в опалювальний сезон, коли Україні доведеться витрачати валюту на імпорт газу і вугілля. Тож на фоні зменшення надходжень валюти від експортерів та зростання її витрат на імпортні енергоносії, цілком ймовірним є збільшення проблем із виплатою зовнішніх боргів у валюті. Зокрема, у вересні-грудні Україна має сплатити за зовнішніми зобов’язаннями $3,72 млрд.

«Зараз актуальним є питання, як експортери пройдуть негативну фазу суперциклу і чи не призведе це до загострення бюджетних і соціальних проблем? Багато що залежить від тарифної та фіскальної політики держави. Наскільки вона буде розумною», – підсумував автор матеріалу.

Раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду і продукцію металургів закінчується, скоро вітчизняним підприємствам ГМК буде складно конкурувати на світових ринках, тож в таких умовах неприпустимо підвищувати для них податки.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.

Читайте також: