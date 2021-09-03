Калуська ТЕЦ припинила роботу. Експерт пояснив причини

Цінові обмеження не дозволяють ТЕЦ купувати вугілля, – стверджує Володимир Омельченко

Державна ТЕЦ в Калуші припинила роботу, оскільки діючі цінові обмеження (прайскепи) в зоні Бурштинського енергоострову не дозволяють їх купувати вугілля.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Зупинила роботу Калуська ТЕЦ. Причина – відсутність палива. На складі ТЕЦ всього 1,9 тис. тонн вугілля. Відставання від графіка накопичення затвердженого Міністерства енергетики – 23,6 тис. тонн. Логіка наступна: поточні ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) Бурштинському енергоострові не дозволяють закупати необхідні об’єми вугілля. А утримує ціни на низькому рівні price cap, рівень яких є незмінним з 1 липня 2019 року», – повідомив експерт.

Він наголосив, що при поточних цінових обмеженнях з одного боку і цінах на вугілля і газ з іншого – генеруючі компанії в зоні Буршстинського енергоострову не в змозі покрити собівартість виробництва.

Експерт додав, що перегляд штучних обмежень в Бурштинському енергоострові, де працює в тому числі державна ТЕЦ, – це компетенція НКРЕКП.

«Собівартість роботи ТЕЦ і ТЕС на вугіллі з сьогоднішніми цінами на вугілля істотно перевищує price cap в БуОС. До прикладу, орієнтовна собівартість генерації Калуської ТЕЦ при ціні на вугілля навіть в 2500 грн/тонну (з урахуванням доставки) становить 2065 грн/МВтг, що вище навіть рівня денного price cap 2048 грн/МВтг», – зазначив Омельченко.

Нагадаємо, напередодні нардеп Михайло Бондар повідомив, що Калуська ТЕЦ припинила роботу через брак вугілля. ТЕЦ працює відокремлена від основної енергосистеми України. Ціна, за якою державна ТЕЦ може продавати електроенергію обмежена рішенням НКРЕКП.