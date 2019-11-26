«Укроборонпром» призначив нового директора Житомирського бронетанкового заводу



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Житомирський бронетанковий завод очолив Олексій Жуковець

Відкритий конкурс на посаду було оголошено 7 жовтня 2019 року

Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» очолив Олексій Жуковець, він переміг у конкурсі на цю посаду.

Про це повідомили у пресслужбі «Укроборонпрому».

«Олексій Жуковець має найбільш відповідний вимогам досвід та презентував найреалістичнішу стратегію розвитку Житомирського бронетанкового заводу», — зазначили у державному концерні.

Відкритий конкурс на посаду очільника заводу оголосили 7 жовтня. Для участі у ньому заявки подали 38 кандидатів.

Також у концерні розповіли про здобутки Жуковця.

«Він побудував свою кар’єру у сфері машинобудівного підприємства. Створював підприємство на основі виробничого комплексу ЗАТ «Макіївський труболиварний завод», який до цього не функціонував. Налагоджував виробництво нестандартного обладнання для металургійної промисловості з «нуля». Займався підбором персоналу, відновленням, ремонтом та запуском обладнання, проводив тендерні торги, організовував виробництво і налагоджував комерційну діяльність», — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, 2 жовтня на території Житомирського бронетанкового заводу правоохоронці провели обшуки. Відбулись вони в межах кримінального провадження щодо розтрати коштів посадовцями цього держпідприємства.

До слова, у липні цього року заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що нинішнє керівництво Житомирського бронетанкового заводу довело виробництво до занепаду.

11 травня повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює посадовців ДК «Житомирський бронетанковий завод» в розтраті коштів через закупівлю неякісних запчастин у ТОВ «Донбасінвест Груп».