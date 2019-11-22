Що там буде робити ця людина? Тимошенко обурена призначенням Найєма на високу посаду



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Мустафа Найєм призначений на посаду заступника генерального директора державного концерну «Укроборонпром»

Найєм став заступником генерального директора державного концерну «Укроборонпром»

Лідерка «Батьківщини» в ефірі каналу «112 Україна» прокоментувала призначенням екснардепа Мустафи Найєма на посаду заступника генерального директора державного концерну «Укроборонпром».

Тимошенко вважає, шо Найєм був хорошим журналістом, «але це лише журналіст».

«Скажіть мені, що там робитиме ця людина?» - обурена Тимошенко.

Вона вважає, що посади такого рівня у державному концерні мали б отримувати більш кваліфіковані люди.

Сьогодні Найєм на своїй сторінці в Facebook повідомив, що 11 листопада був призначений на посаду заступника гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади, а ще на початку серпня було залучено як радника генерального директора.

Він пояснив, що в концерні він буде відповідальним за зв’язки з органами державної влади, профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами.

«І так, починаючи з серпня цього року я допомагаю новому керівництву Концерну, а з 11 листопада офіційно став членом команди. Я не буду займатися виробництвом і продажем зброї. В Концерні для цього достатньо професіоналів, а я цілком адекватний, щоб розуміти свою роль і завдання. Так само в коло моїх обов'язків не входить виключно боротьба з корупцією. Так, я хочу, щоб це стало наслідком моєї роботи, але в цілому це завдання департаменту безпеки, уповноваженого з антикорупційної діяльності та правоохоронних органів. Моє основне завдання - допомагати компаніям-учасникам Концерну в їх комунікації з органами влади, в тому числі, з регуляторами, правоохоронними органами та основними держзамовниками. Здебільшого це робота в юридичній площині і в частині координації різних департаментів і підприємств державного Концерну», - написав він.

Як повідомлялося, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».