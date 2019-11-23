Рябошапка отримав за жовтень зарплату 134 тисячі гривень



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При цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за жовтень склала 133 334 гривні.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

Яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Ззаробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за вересень склала 131 728 гривень.

Раніше генпрокурор Рябошапка підтвердив втрату матеріалів за справами Майдану. За його словами, частину речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити.

Також генеральний прокурор Руслан Рябошапка позбавив колишнього генпрокурора Юрія Луценка премії за вересень.