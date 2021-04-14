Назначение субсидий по-новому. Минфин ужесточил условия

Доходы от депозитов и покупка валюты будут учитываться при назначении субсидий

Доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг будут учитываться при назначении субсидий – соответствующее постановление Кабинет министров принял на внеочередном заседании в среду, сообщило Министерство финансов.

Согласно сообщению на сайте Минфина, постановление также отменяет комиссии на уровне местных органов власти касательно решения о назначении субсидий в отдельных случаях при наличии условий, когда такая субсидия не назначается.

Минфин также указал, что постановление предусматривает усиление требований при назначении субсидий учитывать одноразовые стоящие покупки, наличие банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечение границы.

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Джерело: Интерфакс