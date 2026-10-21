Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом

За словами Пєскова, Україна нібито має погодитися на угоду вже зараз

Москва заявила, що становище Києва на переговорах погіршуватиметься, якщо Україна не погодиться на «необхідні рішення»

Речник Кремля Дмитро Пєсков пригрозив Україні погіршенням умов для мирного врегулювання війни. Його заява пролунала під час переговорів спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським керівництвом щодо можливих шляхів завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника російського диктатора.

За словами Пєскова, Україна нібито має погодитися на «необхідні рішення» зараз, інакше згодом її переговорна позиція стане ще гіршою.

«Трамп дуже чітко сказав, що якби вони пішли на мирне врегулювання рік або два роки тому, вони могли б отримати домовленості на вигідніших для них умовах. Зараз позиція для них погіршується з кожним днем. Тому якщо вони не зроблять це зараз, не приймуть необхідних рішень, то через якийсь час їхнє становище буде ще гіршим», – заявив речник Кремля.

Пєсков також повідомив, що американський представник привіз до Росії напрацювання, підготовлені після контактів із президентом України Володимиром Зеленським та представниками європейських країн у Норвегії. За його словами, ці пропозиції має оцінити російський диктатор Володимир Путін.

Речник Кремля назвав президента США Дональда Трампа прихильником мирного врегулювання та заявив, що його переговорники діють відповідно до цієї лінії. Водночас конкретних умов, які Москва готова обговорювати, Пєсков не озвучив.

Нагадаємо, раніше Путін розпочав зустріч із Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку переговорів господар Кремля подякував Дональду Трампу за увагу до питання завершення війни проти України.

Крім того, очільник Кремля поцікавився результатами зустрічі в Норвегії, під час якої представники України, США та європейських держав обговорювали можливі шляхи припинення бойових дій.

Окремо Путін заявив про зацікавленість Росії у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.