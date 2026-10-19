Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Кремль прагне домовитися з лідерами США та Китаю про завершення війни на вигідних для Москви умовах

У Пекіні заявили, що наразі не мають інформації, яку могли б надати щодо можливої тристоронньої зустрічі

Китай не підтвердив підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна. Пекін заявив, що наразі не має додаткової інформації щодо цієї ініціативи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

На запитання журналістів, які поцікавилися, чи прийнятна для Пекіна пропозиція провести саміт наступного місяця, щоб обговорити завершення війни в Україні, вона відповіла, що поки немає інформації стосовно цієї події.

«Стосовно цього питання у мене поки немає інформації, яку я могла б надати», – відповіла Мао Нін.

За даними ЗМІ, 9 жовтня під час телефонної розмови з Трампом Путін запропонував провести тристоронню зустріч за участю Сі Цзіньпіна. Ініціатива передбачає переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який запланований на 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

Як повідомлялося, Росія виступила з пропозицією провести в листопаді зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Кремль прагне домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах, водночас запрошувати президента України Володимира Зеленського на переговори не планують.