Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Уряд має з’ясувати актуальні цифри щодо військових, які перебувають у СЗЧ, та українців, які не стоять на військовому обліку

До перевірки залучені представники уряду, СБУ та військової розвідки

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив провести перевірку, щоб встановити точну кількість військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, а також громадян, які не перебувають на військовому обліку. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко, пише «Главком».

За словами парламентаря, уряд має з’ясувати актуальні цифри щодо військових, які перебувають у СЗЧ, та українців, які не стоять на військовому обліку.

«Сергій Корецький дав доручення провести перевірку та дослідження, скільки станом на зараз ми маємо точну цифру по тих, хто в СЗЧ, та тих громадян України, які переховуються та не знаходяться на військовому обліку», – написав Федієнко.

Документ передбачає розгляд питання та інформування у встановлений законом строк. Серед адресатів – віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар’євич, керівник СБУ Олександр Поклад і начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.

Доручення прем'єра фото: Олександр Федієнко

Федієнко вважає, що для встановлення кількості громадян поза військовим обліком можна зіставити дані реєстрів військовослужбовців і Державної податкової служби. Водночас конкретних результатів такої перевірки наразі не оприлюднили.

За словами депутата, понад 60 народних обранців із різних парламентських фракцій прагнуть з’ясувати, чи має уряд точні дані про кількість військовозобов’язаних, які не перебувають на обліку.

Федієнко також розкритикував зосередження уряду на перегляді правил бронювання працівників окремих професій. На його думку, це стосується лише частини потенційного мобілізаційного ресурсу, тоді як кількість людей поза військовим обліком може бути значно більшою. Однак озвучені ним оцінки не є підтвердженою статистикою.

Раніше Корецький заявляв про намір переглянути критерії бронювання військовозобов’язаних працівників. Прем’єр пояснював це зростанням кількості відстрочок і необхідністю запобігти можливим зловживанням.