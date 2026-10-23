Головна Новини
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 24 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним

24 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Це свято присвячене вірі та мужності ранніх християн, які прийняли смерть за свої переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним

Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

24 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Святий Аретта, згідно з церковними джерелами, жив у III-IV століттях у Римській імперії. Він був римським військовим трибуном і сповідував християнство, що стало причиною жорстоких гонінь. Коли імператор Діоклетіан зажадав від християн поклоніння язичницьким богам, Аретта і багато його соратників відмовилися. За це Аретта був схоплений, підданий тортурам і страчений. Разом із ним за віру в Христа постраждало багато інших мучеників, і Церква згадує їх усіх у цей день як приклад потужної стійкості та незламної віри. Пам’ять про мученика Аретту є нагадуванням про необхідність вірності своїм духовним переконанням.

Молитви дня

О, святий мученику Аретто, поборнику Христа! Ти, що мужньо витерпів страждання і зберіг віру непохитною, моли Бога за нас, грішних. Проси для нас сили та стійкості, щоб ми могли протистояти спокусам і випробуванням. Допоможи нам жити у вірі та благочесті, та визволи нас від усякого зла.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 24 жовтня носить назву Аретин день і вважається перехідною датою між осінню та зимою.

  • Якщо птахи ще не відлетіли – осінь буде довгою, а тепло ще затримається.
  • Якщо багато воронів сидить на деревах – це віщує негоду та швидке похолодання.
  • Якщо на деревах ще багато жовтого листя – зима буде морозною і піде рано.
  • Народна традиція радила цього дня уникати конфліктів та сварок, а також не приймати подарунки від сторонніх, щоб не накликати на себе чужих негараздів.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити та ображати інших.
  • Влаштовувати гучні розваги й зловживати алкоголем.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Зневажати пам’ять померлих і забувати про молитву за них.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Театр Лесі Українки відгримів ювілейне шоу до свого 100-річчя
Сторіччя Театру Лесі Українки. Ювілейне шоу і богема в партері (фоторепортаж)
Сьогодні, 12:32
Актриса Лариса Кадочнікова з актором Борисом Вознюком вийша на сцену театру Лесі Українки
Легендарна актриса, яка була фігуранткою мовного скандалу, заспівала українською
Сьогодні, 13:44
СБУ затримала на Волині колишню військовослужбовицю армії РФ, яка приїхала в Україну для поновлення закордонного паспорта
СБУ викрила колишню військову РФ, яка хотіла поновити український паспорт для виїзду до Європи
Сьогодні, 12:36
Данія передала Україні понад 50 тис. 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16, які використовують для перехоплення російських реактивних дронів
Данія терміново передала Україні понад 50 тис. боєприпасів для F-16
Сьогодні, 14:23
На початку 2026 року чоловіка затримали правоохоронці Німеччини
Німеччина видала Україні підозрюваного у вбивстві військового
Сьогодні, 15:38
Україна запропонувала нову схему митного контролю через російські удари
Україна запропонувала перенести митний контроль углиб Польщі та Словаччини
Сьогодні, 12:21
За словами президента, більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі
Україна повернула з російського полону 270 захисників, серед них є азовці
Сьогодні, 14:53
Вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини
Україна повернула з Росії сімох цивільних
Сьогодні, 13:42
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках – Білий дім
Сьогодні, 16:26

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Сьогодні, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua