В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 15° тепла

Сьогодні, 24 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірні дощі, вночі і в Київській, Херсонській областях та в Криму місцями невеликі дощі, на решті території без опадів. В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, в західних областях вночі 2-7° тепла (на високогір'ї Карпат близько 0°), вдень в Україні 12-17° тепла.

Прогноз погоди на 24 жовтня Укргідрометцентр

У суботу, 24 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ , вдень без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 10-12° тепла, вдень близько 15°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.