Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд

Журнал Vanity Fair стверджує, що Джаред Кушнер мав доступ до рахунків, через які могли проводити секретні фінансові операції на Близькому Сході. Сам радник президента США категорично заперечує звинувачення

Зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер міг бути причетним до таємних фінансових домовленостей із керівництвом Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. За версією журналіста Метью Коула, через пов'язані з Кушнером рахунки могли провести операції на суму близько $2 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vanity Fair.

Видання опублікувало уривок із майбутньої книги Коула «Принци і злодії: Таємна змова Джареда Кушнера та Мохаммеда бін Заїда щодо перевлаштування Близького Сходу».

За твердженням автора, у 2017–2018 роках нідерландська розвідка отримала доступ до інформації зі смартфона Кушнера завдяки російському хакеру, пов'язаному з ГРУ. Це нібито дозволило виявити сліди прихованих фінансових операцій за участю високопосадовців країн Перської затоки.

Журналіст стверджує, що тодішній спадкоємний принц ОАЕ Мохаммед бін Заїд та саудівський принц Мухаммед бін Салман обговорювали створення фонду обсягом понад $10 млрд. Гроші нібито планували використовувати для реалізації зовнішньополітичних цілей першої адміністрації Трампа, зокрема фінансування будівництва стіни на кордоні США з Мексикою.

За версією Коула, початковий задум не реалізували, однак згодом близько $750 млн переказали на рахунок у банку ОАЕ, до якого Кушнер нібито мав доступ. Ці кошти могли використовувати для секретних дипломатичних і політичних операцій на Близькому Сході.

Одне з джерел журналіста заявило, що з рахунку могли здійснювати перекази воєначальнику, найманцю та колишньому найманому вбивці.

Крім того, Коул стверджує, що близько $1 млрд спрямували через інший рахунок, пов'язаний з Ізраїлем. За словами його джерела, ці кошти нібито призначалися для особистої вигоди Кушнера.

Окремо в розслідуванні йдеться про ймовірні таємні домовленості щодо захисту ОАЕ Ізраїлем у разі масштабного нападу Ірану.

Як відреагував Кушнер

Джаред Кушнер категорично відкинув усі звинувачення. Він заявив, що журналіст не надав банківських виписок, документів про перекази, номерів рахунків чи інших доказів на підтвердження своїх тверджень.

Адвокат Кушнера також заперечив існування описаних рахунків і пригрозив судовим позовом.

Наразі оприлюднені твердження залишаються непідтвердженими звинуваченнями, які сторона Кушнера заперечує.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про фінансові зв'язки Джареда Кушнера із Саудівською Аравією. Зокрема, у 2021 році саудівський державний інвестиційний фонд вклав $2 млрд у компанію Кушнера Affinity Partners. Це окрема інвестиція, яка не є підтвердженням нових звинувачень журналіста.

Також «Главком» писав, що Кушнер намагався залучити ще щонайменше $5 млрд до свого інвестиційного фонду, одночасно беручи участь у дипломатичних переговорах на Близькому Сході. Така діяльність викликала запитання щодо можливого конфлікту інтересів.